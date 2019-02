Le pagelle dell'Atalanta - Zapata un fantasma, Masiello sbaglia troppo

Torino-Atalanta 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Berisha 5,5 - Nel primo gol del Toro ci mette del suo, smanacciando in malo modo il pallone dopo la conclusione di Iago Falque deviata. Non può molto sul tiro piazzato dello spagnolo ad inizio ripresa.

Mancini 6 - Si conferma pericoloso in area di rigore avversaria, ma trova sulla sua strada un ottimo Sirigu.

Djimsiti 5,5 - Quando c'è da mettere il fisico su Belotti, riesce nel suo compito. Le cose cambiano quando deve arginare il funambolico Iago Falque.

Masiello 5 - Partecipa al flipper in area dal quale nasce il gol di Izzo. Ad inizio ripresa si fa anticipare nettamente da Iago Falque in occasione del raddoppio.

Hateboer 5,5 - Sfortunato nel finale di tempo, quando nel tentativo di spazzare l'area di rigore serve Izzo per il gol del vantaggio del Torino.

Pasalic 5 - Un tiraccio dal limite e poco più. La sua partita si riduce a questo ed a qualche giocata fine a se stessa.

Freuler 5,5 - Meno dinamico rispetto al solito, all'Atalanta mancano i suoi inserimenti.

Gosens 5,5 - Butta via un clamoroso contropiede della Dea cercando un improbabile tiro d'esterno sinistro invece di servire i compagni liberissimi in area. Costretto ad uscire per un problema muscolare qualche minuto più tardi. (Dal 18' Kulusevski 5 - Prestazione anonima del giovanissimo attaccante. Talmento anonima che Gasperini lo richiama in panchina. Dal 71' Barrow 6 - Prova a portare la sua velocità e la sua voglia in attacco, ma non basta.)

Ilicic 5,5 - Parte bene, cerca qualche serpentina per liberare il suo mancino micidiale. Poi sparisce dai radar, complice l'ottima difesa del Torino.

Zapata 5 - Sembra il fratello di quel giocatore devastante ammirato fino a qualche settimana fa. Non si rende mai pericoloso, non riesce neanche a far valere il suo strapotere fisico.

Castagne 5,5 - Schierato in posizione avanzata. Rischia tantissimo quando stende Moretti al limite della propria area di rigore. Un esperimento interessante, ma anche il belga sbatte sul muro del Torino. (Dal '79 Reca S.V)