Le pagelle dell'Inter - Il Ninja è tornato. Lautaro, Icardi è un'altra cosa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter-Sampdoria 2-1 (73' D'Ambrosio, 78' Nainggolan; 76' Gabbiadini)

Handanovic 6,5 - Una gran parata su Quagliarella che però l'arbitro non gli riconosce (niente corner), nella ripresa impegnato soltanto da Defrel. Risponde presente.

D'Ambrosio 7 - Il gol e non solo. Sfonda spesso a destra, dietro soffre poco.

Skriniar 5,5 - Stranamente lento in occasione del gol di Gabbiadini, si "redime" impallando Audero sul 2-1.

De Vrij 6,5 - Meglio del suo compagno di reparto, tiene bene su Quagliarella.

Dalbert 6 - Mai troppo convincente. Il compitino, comunque, lo porta a casa.

Brozovic 5,5 - La manovra non è l'arma vincente dell'Inter. Soffre il centrocampo avversario.

Gagliardini 5,5 - Ha l'occasione per sbloccare la gara, Murru gli dice di no. Poi esce. Senza infamia e senza lode. (Dal 59' Joao Mario 6 - Non dà la scossa, non demerita. Il solito punto interrogativo).

Politano 6,5 - Il migliore dei suoi nel primo tempo. Esce dal campo dopo l'unico acuto della ripresa. (Dal 68' Candreva 6 - Entra bene in partita).

Nainggolan 7 - Dalle stalle alle stelle. Il Ninja è tornato. Gol a parte, chiude con la standing ovation di San Siro una gara giocata in crescendo. (Dall'89' Vecino s.v. -).

Perisic 6,5 - Suo l'assist per il vantaggio iniziale di D'Ambrosio. Potrebbe fare di più su un marcatore non eccelso come Bereszynski.

Lautaro Martinez 6 - Tanta garra, argentina nel suo caso. Lotta ma è poco decisivo: nel complesso non dispiace, ma Icardi è un'altra cosa.