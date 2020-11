Le pagelle dell'Italia - Bernardeschi e un gol che fa esultare. Tonali bocciato

ITALIA-ESTONIA 4-0

Sirigu 6 - Novantesimo capitano della storia azzurra, la sua difesa gli fa prendere un colpo subito sul tiro di Marin. In compenso riesce a mettere la pezza su un tiro cross che spezza la sonnolenza del primo tempo. Nella ripresa stoppa un tentativo di Livak.

Di Lorenzo 6 - Non ha grandi problemi in fase difensiva, dove gli avversari provano a mettere poco del loro. Davanti dà il suo apporto, senza brillare né demeritare.

D'Ambrosio 5,5 - Scivola quando l'avversario gli va via, prendendo il giallo. È l'unica occasione in cui si fa vedere (dall'80' Calabria s.v.).

Bastoni 6,5 - Velocità, personalità, bravo con i piedi. Difensore moderno dal futuro assicurato, se gioca praticamente spesso nell'Inter ci dev'essere più che un motivo.

Emerson 6 - Non ha bisogno di spingere come al solito per essere incisivo (dal 71' Pellegrini s.v.).

Gagliardini 6 - Partita tutto sommato tranquilla, un paio di lisci che non danno grossi problemi. Nel secondo tempo avanza e guadagna il rigore del 3-0 (che forse non c'era).

Tonali 5,5 - Qualche palla sbagliata di troppo, quando c'è da mettere ordine e ripartire. Gli avversari però non ne approfittano mai. Rimandato, viene sostituito a fine primo tempo (dal 46' Pessina 6 - Non ha grande fatica nel far girare il pallone).

Soriano 6 - Galleggia fra il centrocampo e la linea immaginaria dei trequartisti, dando una mano a Lasagna. Parte volenteroso e poi si adegua al ritmo.

Bernardeschi 6,5 - Ha bisogno di togliersi la ruggine di dosso, lo fa con un bel sinistro convergendo verso il centro. Poi l'esultanza, probabilmente a causa di una prima parte di stagione complicata (dal 71' Orsolini 6,5 - Arma il sinistro ma il portiere estone risponde bene. Poi si guadagna e sigla il rigore del 4-0).

Lasagna 6 - Incastrato in mezzo al centro dell'attacco, ha il merito di giocare di sponda su Grifo per il gol dell'1-0 (dal 71' Pellegri s.v.).

Grifo 7,5 - Era stato consigliato a Roberto Mancini proprio da Evani e, con lui, firma il suo primo gol in Nazionale Maggiore con un bel destro dalla distanza. Poi dal dischetto insacca il tris (dall'80' El Shaarawy s.v.).

Evani 6,5 - Aveva tutto da perdere, vince in maniera abbastanza semplice: il divario con l'avversario è davvero troppo evidente per non essere menzionato, ma dà spazio a tutti.