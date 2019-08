Le pagelle della Juve - Douglas Costa incontenibile. De Ligt da incubo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Napoli 4-3 (16' Danilo, 19' Higuain, 62' Ronaldo, 90'+2 Koulibaly [aut.]; 66' Manolas, 68' Lozano, 81' Di Lorenzo)

Szczesny 6 - Bravo su Allan nel primo tempo, poi su Mertens nel secondo. Raccoglie tre volte la rete dal fondo del sacco: non poteva fare tantissimo, ma sono pur sempre tre gol al passivo.

De Sciglio s.v. - Appena un quarto d'ora per il terzino bianconero, costretto a uscire per infortunio. (Dal 15' Danilo 6.5 -) Entra, innesca il contropiede e poi lo conclude, trovando il gol a 26 secondi dal suo ingresso. Difficile chiedere di più, alla prima in Serie A, peraltro a freddo. Poi alterna cose positive ad altre meno buone. In fase difensiva si può fare meglio.

Bonucci 6 - Deve farsi Chiellini e non lo è, quindi non gliene possiamo fare una colpa. Non commette errori specifici sui gol del Napoli, tappa le falle del compagno di reparto. Ma, a costo di essere ripetitivi, non è Chiellini.

De Ligt 4 - Perde Manolas sul primo gol del Napoli e Di Lorenzo sul terzo. Ha anche la sua buona dose di responsabilità anche in occasione del 3-2 di Lozano. Esordio da incubo. A tratti, ha pure spunti del difensore valutato 75 milioni. Ovviamente non basta.

Alex Sandro 5,5 - Buon primo tempo, in affanno nel secondo. Un suo fallo porta alla punizione del momentaneo 3-3.

Khedira 7 - Ha la palla del 3-0 e la manda a sbattere su Meret in uscita. Poi soltanto la traversa gli nega la gioia della rete. Mezzo voto in meno per quel gol sbagliato, ma a questi livelli, in questa condizione, è un giocatore di cui la Juve non può fare a meno. E infatti collassa quando esce. (Dal 60' Emre Can 5 - Si piazza sul centro-destra e resta ai margini del gioco. Troppo evidente la differenza rispetto al connazionale).

Pjanic 6,5 - È il bianconero che tocca più volte la palla, e fin qui ci siamo. A volte lo fa molto bene, a volte meno. Positivo anche in fase di recupero della sfera. Il gioco, comunque, passa da lui.

Matuidi 6,5 - All'improvviso, nel cuore della Juve di Sarri. O di Martusciello, fate voi. Corre per tre, sfiora la rete, randella che poi in questo centrocampo è inevitabilmente il suo compito principale.

Douglas Costa 7,5 - La brutta copia vista l'anno scorso è solo un ricordo, almeno stasera. Strappa, scatta, dribbla, sgasa e fa secca la difesa del Napoli. E poi concede ai suoi compagni addirittura la fase difensiva: una rarità. Due assist, sfiora il gol: tirato a lucido è incontenibile.

Higuain 7 - È la sua partita. Perché gioca contro il suo passato, e si gioca il suo presente. Il gol è una perla, è centrale nelle trame offensive dei bianconeri. Passo dopo passo, si è ripreso davvero la Juve. E lo Stadium: standing ovation, all'uscita dal campo. (Dal 76' Dybala 6 - Un altro che la Juve vuole riprendersela, tenersela stretta. In un quarto d'ora è difficile, ci mette comunque nel suo).

Cristiano Ronaldo 6,5 - Stavolta il gol è regolare. Nel primo tempo gioca soprattutto per la squadra, trovandosi alla perfezione con i compagni in un tridente che esalta il gioco della Vecchia Signora. Nella ripresa scarta il regalo di Koulibaly e buca Meret. Unica pecca: nel momento di difficoltà, non riesce a prendersi la squadra sulle spalle.