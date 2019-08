Gara incredibile decisa da un'autorete di Koulibaly: Juventus-Napoli 4-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ma come ha fatto il Napoli ad agguantarla? Ma come ha fatto la Juventus a ritrovarsi sul 3-3 dopo che era avanti 3-0? Ma come ha fatto Koulibaly a consegnarla ai padroni di casa dopo una incredibile rimonta? E' finita 4-3 la sfida all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, terzo anticipo della seconda giornata di Serie A. Una partita che è sembrata una lunga corsa sulle montagne russe, che ha visto i ragazzi di Sarri trionfare al fotofinish, in pieno recupero.

Il primo tempo è stato esclusivamente di marca bianconera. Dopo 20 minuti la partita sembrava già finita, perché è vero che il primo tiro in porta è firmato Allan ma proprio la conclusione del brasiliano ha di fatto reso subito in salita il match per i ragazzi di Ancelotti. Proprio su quel tiro è andato in stirata De Sciglio, poi costretto al cambio per far spazio a Danilo, e perché il brasiliano 29 secondi dopo ha finalizzato il contropiede che lui stesso aveva inizialmente imbastito. Malissimo la difesa del Napoli sul gol dell'1-0, errori ripetuti anche tre minuti dopo quando Higuain però ci ha messo anche del suo, danzando sul pallone e beffando Koulibaly prima e Meret poi.

La squadra di Ancelotti ha accusato il colpo e i minuti successivi l'hanno confermato. La Juventus ha dilagato, s'è presentata con Khedira dinanzi a Meret e ha sfiorato il terzo gol. Poi sempre col tedesco ha colpito il montante e confermato che nella prima frazione non c'è stata storia. Il Napoli ha provato a venire fuori sul finire di frazione, ma l'ha fatto troppo timidamente, in modo impreciso e senza risultare pericoloso.

Perplesso Ancelotti, che nella ripresa s'è ripresentato in campo con un nuovo Napoli: nel modulo (4-4-2) e negli uomini (Mario Rui e Lozano al posto di Ghoulam e Lozano). Mosse che non sembravano sortire gli effetti sperati (al 61esimo Ronaldo ha trovato anche il gol del 3-0) ma che in realtà hanno cambiato la partita. La Juventus dopo la terza rete ha staccato la spina e ha incredibilmente favorito la rimonta del Napoli: prima il colpo di testa di Manolas, poi il primo gol in Serie A all'esordio di Lozano. Dopo qualche minuto, a meno di dieci dal termine, il tap-in di Di Lorenzo. Una rimonta incredibile vanificata in pieno recupero da Koulibaly, che con un'autorete clamorosa ha fissato il punteggio sul 4-3. Una partita senza senso, divertente soprattutto perché ricca di errori. Che ha visto la Juventus trionfare dopo mille colpi di scena.

Clicca qui per rileggere la diretta testuale di Juventus-Napoli 4-3