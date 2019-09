Le pagelle della Juventus - Ronaldo è un fantasma. Si salvano in pochi

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 6 - Meno sicuro del solito con la palla tra i piedi, rischia il clamoroso flash calciando sui piedi di Chiesa a due passi dalla porta. Compie un intervento grandioso su Dalbert.

Danilo 5 - Probabilmente non è al top fisicamente fin dal fischio d'inizio e oltre a una prestazione in costante affanno è costretto a uscire nella ripresa per un problema muscolare. (Dal 17' st Cuadrado 6 - Mette del pepe sulla fascia di Dalbert e crea qualche difficoltà alla difesa viola. Ingresso in campo positivo).

Bonucci 6 - Non ha riferimenti offensivi ma si comporta sempre in modo ordinato. Non riesce a dare il la all'azione perché gli avanti viola gli ronzano intorno senza sosta.

De Ligt 6 - Qualche imprecisione nei palleggi banali ma non compie errori grossolani. Pare in crescita rispetto all'ultima uscita.

Alex Sandro 6,5 - Il migliore dei suoi quando deve attaccare. Dalla sua parte incrocia spesso Chiesa che però non punge in quel settore del campo.

Khedira 6 - Prestazione affidabile a centrocampo come di consueto, è uno dei pochi che pare aver capito l'idea di gioco di Sarri ma intorno predica abbastanza nel deserto.

Pjanic 5 - Dovrebbe essere il fulcro del sarrismo bianconero, si vede pochissimo. Costretto al cambio per infortunio muscolare. (Dal 44' Bentancur 5 - Entra e rifila pedate a destra e a manca. Rischia l'espulsione per un doppio intervento su Castrovilli)

Matuidi 5,5 - Non si vede molto ma è prezioso per evitare qualche ripartenza viola. E' chiaro che non sia sua la colpa di un centrocampo in difficoltà.

Douglas Costa s.v. - Non dura 10 minuti. Viene cambiato subito per un problema ai flessori. (dall'8' Bernardeschi 4,5 - Caceres e Dalbert gli prendono subito le misure. Non è mai pericoloso.)

Higuain 5,5 - Si sbatte e prova ad aiutare i compagni ad allungarsi in avanti. Non ha successo ma si vede che sta meglio degli altri. Viene comunque controllato bene dai difensori viola.

Ronaldo 4,5 - Irriconoscibile. Spesso assente. Non aiuta in avanti e nemmeno in difesa. E' vero che i compagni non lo aiutano ma lui ci mette del suo. Forse si è tenuto per la Champions...