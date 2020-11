Le pagelle della Lazio - Caicedo ci mette la firma, ma che bravo Correa. Esterni in difficoltà

Lazio-Juventus 1-1

Marcatori: 15' Ronaldo, 90+4' Caicedo

Reina 6,5 - Sicuro sul sinistro morbido di Rabiot, uscita disperata sul timbro di Ronaldo, sul quale era complicato far meglio. Il colpo di reni sulla botta del portoghese in prossimità dell'intervallo evita il doppio svantaggio. Anche dopo l'intervallo tiene a galla i suoi.

Luiz Felipe 6,5 - Sembra sbandare un po' meno degli altri nei momenti di buriana. Fronteggia i terribili due dell'attacco bianconero con tenacia, e concede il giusto. Oggi ha poche responsabilità.

Acerbi 6 - L'imbucata di Bentancur spalanca una superstrada al vantaggio juventino: prova con inevitabile frenesia a tamponare l'inserimento di Ronaldo, che però in quelle situazioni non perdona. Troppo rapido lo sviluppo dell'azione per imputargli colpe.

Radu 5,5 - Nemmeno il tempo di accorgersi che Cuadrado incalza sul suo lato che il colombiano ha già servito al centro Ronaldo. Il pallone per Milinkovic affetta la difesa bianconera, ma per un soffio Muriqi non trova la deviazione sotto porta. (Dal 53' Hoedt 6 - Tiene botta e non corre pericoli).

Marusic 5 - Se si esclude l'effetto sorpresa tentato dalla Lazio nei primissimi minuti del match, non trova sfogo sulla destra: merito dell'ottimo lavoro in copertura di Danilo. Si arrangia come può, ma incide poco. Dirottato a sinistra dopo l'ingresso di Lazzari.

Milinkovic-Savic 5,5 - Muscoli e centimetri da cui non si può prescindere, soprattutto alla luce dell'interpretazione che Inzaghi chiede ai suoi. Inserimento con timing perfetto sul gran pallone di Radu e torre aerea per Muriqi che non ci arriva per centimetri. Commette però qualche errore di troppo, non da lui.

Cataldi 5,5 - Ha il compito non semplice di fare le veci di Leiva, equilibratore per antonomasia. Si applica, anche se il modo in cui si fa aggirare da Bentancur in occasione dell'uno a zero lascia un po' perplessi. Spende il fallo su Kulusevski in chiusura di primo tempo e viene ammonito. (Dal 77' Akpa Akpro s.v.).

Luis Alberto 6 - È la miccia che serve a far detonare le transizioni offensive della Lazio. Il centrocampo della Juve prova ad ingabbiarlo come può, ma quando trova il modo di sgusciar via dà sempre l'impressione di poter creare pericoli. Cala un po' nella ripresa. (Dal 77' Pereira s.v.).

Fares 5 - La partenza è a dir poco promettente: pronti via e serve un gran pallone a Muriqi, chiuso dall'ottimo Bonucci. In occasione del vantaggio juventino, però, si fa saltare con troppa facilità da Cuadrado sul suo lato. (Dal 54' Lazzari 6,5 - Poche sgasate, ma mette in ordine le cose sulla destra).

Correa 7 - La responsabilità di legare il gioco è strategica in una partita di questo peso. Se l'assume e, specie dopo il gol di Ronaldo, è soprattutto lui a provare a suonar la carica. Fantastica la serpentina che apparecchia per l'uno a uno di Caicedo.

Muriqi 5,5 - Lo switch obbligato con Immobile ridisegna la morfologia dell'attacco biancoceleste: meno combinazioni nello stretto, maggiore ricerca della palla lunga. La sua presenza si sente, e ha anche un paio di occasioni nel primo tempo. Si prende però qualche pausa, e Inzaghi vi rinuncia in avvio di ripresa. (Dal 54' Caicedo 7,5 - Eroe di giornata: raddrizza un match che sembrava perso).

Simone Inzaghi 6,5 - Spreme il massimo dalla truppa, come al solito. E l'esplosione di gioia dopo il gol di Caicedo è la fotografia del suo impatto sul gruppo. Mai domo, mai arrendevole.