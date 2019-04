Le pagelle della Lazio - Immobile impreciso e sfortunato. Durmisi male

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 6,5 - Un paio di interventi provvidenziali a salvare il risultato. Kessie lo spiazza dal dischetto.

Luiz Felipe 5,5 - Qualche sbavatura, Borini e Calhanoglu gli danno filo da torcere e non è sempre puntuale nelle chiusure.

Acerbi 6,5 - Come in Coppa Italia, riesce a limitare molto bene Piatek. Gioca sempre d'anticipo, altra prestazione maiuscola.

Bastos 6 - Roccioso quanto basta, sempre concentrato. Dalle sue parti il Milan sfonda poche volte. (Dall'81' Parolo s.v.).

Romulo 6 - Ha una buona occasione nella ripresa, ma Reina risponde presente. La sua duttilità è sempre preziosa, stasera però non riesce a incidere pienamente.

Luis Alberto 5,5 - Pochi spunti degni di nota, sempre ben controllato dalla barriera protettiva rossonera. Lo spagnolo non ha molte occasioni per rendersi pericoloso.

Lucas Leiva 6 - Sfiora la rete a inizio ripresa, detta i tempi con la solita precisione. Soffre quando il Milan alza il pressing.

Milinkovic-Savic 5,5 - Reclama un rigore nel finale per un contatto con Rodriguez. Non si vede quasi mai in avanti, meglio quando deve aiutare la difesa.

Lulic 6 - Calabria spinge molto, ma il capitano laziale lo contiene piuttosto bene. In avanti dà il solito contributo. (Dal 74' Durmisi 5 - La sua ingenuità colossale costa alla Lazio la sconfitta. Va dritto sull'uomo, costringendo Rocchi a fischiare il rigore).

Correa 6 - Quando si accende sono dolori per la difesa rossonera. Peccato lo faccia poche volte. In avvio si traveste da Alberto Tomba e semina il panico, ma Immobile spreca. Poi le parti si invertono: l'argentino anticipa Calabria ma manda alto da due passi. Esce a inizio ripresa per un problema fisico. (Dal 47' Caicedo 5,5 - Fa fatica ad entrare in partita; poi, quando sembra aver preso le misure ai difensori avversari, il Milan comincia a pressare e sblocca il match).

Immobile 5,5 - Spreca una grande occasione dopo 2 minuti, è sfortunato a colpire l'ennesimo palo a fine primo tempo. Nella ripresa scompare.