Le pagelle della Roma - Dzeko bomber di razza, Kluivert imprendibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lecce-Roma 0-1 (57' Dzeko)

Pau Lopez 6: Non compie interventi miracolosi, ma tutte le volte che viene chiamato in causa risponde comunque presente con sicurezza.

Florenzi 6: Partita numero 50 come capitano della Roma per lui. Con la consueta spinta sulla fascia e il solito dinamismo nelle due fasi. Florenzi c’è, pur senza eccellere (Dal 77’ Spinazzola s.v.).

Mancini 6: Alti e bassi nel corso dei 90 minuti, ma alla fine non corre grossi pericoli e contribuisce al clean sheet della Roma.

Smalling 6: I palloni aerei sono tutti i suoi. Da rivedere in fase difensiva, ma sui corner a favore è sempre un pericolo.

Kolarov 5,5: Il rigore sbagliato, il primo in campionato con la maglia della Roma, pesa non poco. Avrebbe permesso alla Roma di chiudere la partita a più di dieci dalla fine e rifiatare, invece c’è stato da ringhiare su ogni pallone fino al 96'.

Veretout 5,5: Nel primo tempo lui e Diawara finiscono in mezzo al giro-palla del Lecce, soffrendo più del dovuto. Cresce, così come tutta la squadra, nel secondo, anche se oggi commette qualche errore di troppo.

Diawara 6: Un po’ meglio rispetto al francese, soprattutto nella ripresa. Quando la Roma volta pagina, infatti, l’ex Napoli rialza la testa e recupera una gran quantità di palloni.

Kluivert 7: È ispirato e lo si vede già nel primo tempo. Salta gli avversari come birilli facendo sempre quel che vuole sulla fascia destra. Poi, proprio da un suo recupero, nasce l’azione che porta al gol di Dzeko. Gli è mancata solamente la gioia personale.

Pellegrini 6,5: Insieme a Kluivert è lui a dare quel qualcosa in più che serve alla Roma in fase offensiva. Esce al 70’ per un problema fisico (Dal 70’ Zaniolo 6,5 - Entra subito in partita con personalità e qualità, nel recupero potrebbe chiuderla dopo uno strappo dei suoi sulla corsia sinistra).

Mkhitaryan 6: Sfiora il vantaggio a inizio ripresa dopo un primo tempo in chiaroscuro. Poi, arriva proprio dai suoi piedi l’assist vincente per Dzeko: cross ben calibrato dalla destra e gol del bosniaco. Si arrende nel finale per un problema all’inguine (Dall’86’ Cristante s.v.).

Dzeko 7: Segna alla prima vera occasione. Anche oggi Dzeko si dimostra un centravanti puro, un leader capace di decidere da solo le partite più spinose. Il contro-movimento con cui manda al bar Rispoli, d'altronde, andrebbe fatto vedere e rivedere nelle scuole calcio.