Le pagelle della Roma - Dzeko man of the match, male Olsen e Nzonzi

Frosinone-Roma 2-3 (5' Ciano, 81' Pinamonti; 30' e 95' Džeko, 32' Pellegrini)

© foto di www.imagephotoagency.it

Olsen 5 - Serata da dimenticare, almeno all'inizio. Disastroso in occasione del primo gol, quando si lascia goffamente infilare dal tiro dalla distanza di Ciano. Si riscatta parzialmente però nella ripresa, quando compie almeno un paio di interventi salva-risultato (su tutti, quello su Trotta).

Santon 6 - Spinge molto sulla fascia destra e, nonostante un po' di imprecisione, offre una prestazione solida in entrambe le fasi di gioco. Provvidenziale, seppur fortunato, nel salvataggio ai danni di Pinamonti.

Manolas 6.5 - Nel primo tempo porge a Ciano il pallone del possibile 2-0, poi si riprende e blinda la difesa costruendo una muraglia invalicabile per gli attaccanti del Frosinone. Prima di farsi male alla caviglia ed essere sostituito (Dal 77' Fazio 5,5 - Entra a freddo e si vede. La difesa della Roma sbanda e lui non trova il bandolo della matassa).

Marcano 5,5 - Titolare a sorpresa al posto di Fazio, offre una prestazione discreta almeno fino al gol del 2-2. Nella ripartenza che vale il 2-2 del Frosinone ha infatti le sue colpe insieme a Kolarov e De Rossi.

Kolarov 5,5 -Bada, insolitamente, più a contenere che a costruire occasioni sull'out di sinistra. Ma nel finale potrebbe sicuramente fare qualcosa in più sul triangolo Pinamonti-Ciano.

Nzonzi 5 - Il suo retropassaggio killer nel primo tempo regala, con la grande complicità di Olsen, il vantaggio al Frosinone. Troppa sufficienza nel giro-palla, prova insufficiente (Dal 65' Cristante 6 - Di Francesco lo manda in campo per riportare ordine e l'ex Atalanta ci riesce eccome. Anche quando le cose sembrano mettersi male).

De Rossi 6 - Non è la sua migliore serata. Incomprensione con Nzonzi a parte, sbaglia troppi palloni e si lascia spesso saltare palla al piede, fino ad avere anche lui sulla coscienza pure il gol del 2-2 giallazzurro. L'invenzione che vale il 3-2 giallorosso vale però da sola la sufficienza.

El Shaarawy 7 - Molto propositivo, impegna Sportiello con un gran colpo di testa e propizia l'1-2 giallorosso con un bel tiro dalla destra. Ottimo lavoro anche in fase difensiva, prima di servire a Dzeko l'assist per il gol vittoria in pieno recupero.

Pellegrini 6,5 - Ha il grande merito di ribaltare il risultato con un tap-in sotto porta in scivolata. Oltre al gol, ci sono però anche buone giocate e discreti numeri sulla trequarti.

Perotti 6 - Si vede davvero poco nel primo tempo, fatta eccezione per un cross perfetto sulla testa di El Shaarawy. Un'oretta di gioco utile per ritrovare ritmo e fiducia dopo i tanti problemi fisici di questa stagione (Dal 65' Zaniolo 6 - Entra bene in campo e rende più pericolosa la Roma con la sua solita personalità).

Dzeko 8 - Guida la rimonta della Roma con una grande prestazione: prima firma l'1-1 di prepotenza, poi avvia la ripartenza dell'1-2 con massima lucidità e precisione, infine trova la cosciata vincente al 93'. Cinque gol nelle ultime cinque in campionato: Edin è tornato.