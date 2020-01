Le pagelle della Roma - Florenzi, Cristante, Kalinic e Kluivert i peggiori

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Juventus-Roma 3-1

Pau Lopez 5.5 - Subisce tre gol, ma non ha particolari colpe in una prima frazione che vede la Juventus arrivare dalle sue parti con troppa facilità.

Florenzi 4.5 - Doppio errore sul gol che sblocca la partita e permette alla Juventus di portare il match sui suoi binari: prima perde una palla banale in mezzo al campo, poi non va in marcatura su Cristiano Ronaldo e permette al portoghese di realizzare il gol con un preciso diagonale. Nella ripresa ha sul sinistro il pallone per riaprire la partita, ma spara la sfera su Buffon. Dal 68esimo Veretout 6 - Il suo ingresso dà quantità e qualità alla mediana giallorossa.

Mancini 5 - Troppo molle nel contrasto sul secondo gol. Va in tilt quando la Juventus aumenta la velocità del suo fraseggio offensivo.

Smalling 5 - Sul secondo gol della Juventus perde la posizione e permette a Bentancur di entrare nell'area giallorossa come una lama nel burro.

Kolarov 5.5 - Prestazione anonima per il terzino serbo che quest'oggi non è riuscito a imporsi a centro del gioco giallorosso. Nel primo tempo è sembrato in costante sofferenza sulle avanzate di Douglas Costa.

Diawara 6.5 - L'unico giallorosso sopra la linea di galleggiamento nel primo tempo. Tra i più propositivi nella ripresa, conferma il buon momento di forma. Dal 77esimo Bruno Peres s.v.

Cristante 5 - Svagato, fuori dalla partita. Sul 2-0, perde una brutta palla in mezzo al campo e permette a Bentacur di imbastire una ripartenza letale.

Under 6.5 - Il suo lampo a inizio ripresa ha permesso alla Roma di evitare l'imbarcata. E di vivere una ripresa di ben altro spessore rispetto alla prima frazione.

Pellegrini 5.5 - Qualche sprazzo nel secondo tempo, ma troppo poco per un giocatore delle sue qualità.

Kluivert 4.5 - Evanescente. Sul gol del 3-0, viene irriso da Douglas Costa che lo fa fuori dopo un paio di fine e serve un assist al bacio per Bonucci. Dal 46esimo Santon 6 - Col suo ingresso e lo spostamento in avanti di Florenzi la squadra appare decisamente più equilibrata.

Kalinic 4.5 - La partita peggiore per mettersi in evidenza. Nel primo tempo mai servito, mai nel vivo del gioco. Poi a inizio ripresa si divora un gol già fatto: sicura la Roma che sia l'uomo giusto per il ruolo di vice Dzeko per la seconda parte di stagione?