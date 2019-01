Le pagelle della Samp - Quagliarella come il buon vino, male la difesa

Fiorentina-Sampdoria 3-3 (34' e 70' Muriel, 44' Ramirez, 81' e 85' Quagliarella, 93' Pezzella)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 6 - Incolpevole sulle tre reti gigliate, il portiere della Samp non compie parate di grande rilievo, ma si fa comunque trovare preparato ogni volta che viene chiamato in causa.

Sala 5,5 - Si immola su Simeone salvando il risultato al 13', ma in occasione del primo gol di Simeone si divide le colpe con Tonelli.

Tonelli 5,5 - Beffato dal tocco di Muriel al momento del gol dell'1-0, va comunque meglio rispetto al proprio compagno di reparto.

Andersen 5 - Non certo la miglior prestazione del danese tanto ambito dalle big. Spesso in ritardo negli interventi e poco preciso quando c'è da uscire palla al piede.

Murru 5 - Ha il grande demerito di farsi lasciare sul posto da Muriel in occasione della ripartenza del 2-1 viola. Per il resto, poca spinta sulla fascia sinistra e tanto nervosismo.

Praet 6 - Essenziale nello sviluppo del gioco della Samp, fa girare i compagni coi tempi e i passaggi giusti.

Ekdal 6,5 - Si procura il calcio di punizione dell'1-1 con una giocata di grande esperienza, oltre a offrire la solita prestazione di quantità e qualità in mediana.

Jankto 5,5 - Non riesce a sfruttare l'opportunità concessagli da mister Giampaolo: impreciso e sprecone, soprattutto quando Lafont gli respinge sui piedi un pallone che dovrebbe solo ribadire in rete sul finire di primo tempo (Dal 73' Gabbiadini 6,5 - Buon esordio per l'ex Southampton, che entra bene in campo e propizia il 2-3 di Quagliarella con un bel passaggio in area).

Ramirez 6,5 - Disegna una punizione magistrale ripristinando il pari nel finale di primo tempo, ma è visibilmente nervoso e Giampaolo lo sostituisce saggiamente durante l'intervallo per evitare di restare in dieci uomini (Dal 46' Saponara 6 - Sbaglia qualcosa di troppo col pallone tra i piedi, ma dà comunque il suo contributo per la rimonta blucerchiata).

Quagliarella 7,5 - Poco e niente per 80 minuti di gioco, poi si accende e firma un uno-due micidiale. Prima trasformando alla perfezione un calcio di rigore e poi superando Milenkovic-Pezzella con un movimento spalle alla porta da mostrare e rimostrare a ogni attaccante fin dalla scuola calcio.

Caprari 5 - Mai pericoloso, il numero 17 della Samp stavolta non riesce a sostenere Quagliarella e finisce per essere annullato completamente da Milenkovic (Dal 69' Defrel 5,5 - Entra nel finale senza riuscire a lasciare il segno).