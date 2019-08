Le pagelle della Sampdoria - Audero il migliore, in difesa si balla troppo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sampdoria-Lazio 0-3 (38' e 62' Immobile, 56' Correa)

Audero 7 - È il migliore in campo dei suoi, per distacco. I tre palloni raccolti da dentro la rete sarebbero potuti essere almeno il doppio, non fosse stato per lui. Strepitose un paio di parate su Immobile, è la certezza, forse l'unica, di questa Sampdoria.

Bereszynski 4 - Ha sulla coscienza la palla persa da cui nasce il gol del 2-0, che di fatto chiude la contesa. Fa troppo poco per farsi perdonare.

Murillo 4,5 - Parte anche benino, poi va in palla. Immobile lo brucia in un paio di occasioni, è poco aiutato dai compagni nel suo esordio in blucerchiato.

Colley 5 - Tante incertezze, troppe per colui che dovrebbe essere la guida del reparto difensivo doriano. A differenza del suo compagno, non si trova dalle parti di Immobile nelle occasioni che cambiano davvero la partita.

Murru 5 - Il migliore della retroguardia doriana, non che ci volesse molto. Tenta di farsi vedere in avanti, chiude come può la verve di Lazzari che però, pur senza pungere davvero, ha un'altra marcia.

Vieira 5,5 - Non possiamo addebitargli a ogni occasione nome e cognome pesanti. Alla prima sì, però. Ha talento, ha qualità, ma come tutta la squadra oggi non ha capito granché.

Ekdal 5 - Di Francesco lo conferma nel ruolo di regista, fin troppo compassato oggi. La Samp fatica da morire nel costruire un'azione che sia una, e lui dovrebbe esserne il motore. Come si dice: onori e oneri.

Linetty 5 - Poco di tutto. Come l'intera squadra, s'incarta in un possesso palla che non porta davvero da nessuna parte. (Dal 66' Leris 6 - Di fiducia. Entra sul 3-0, qualche spunto lo offre, ma non può inventarsi miracoli in una serata nera).

Gabbiadini 6 - Dopo Audero, è l'unico a meritare la sufficienza. Impegna Strakosha con una fucilata che ha senso soltanto per uno con quel mancino fatato. Anche nel primo tempo aveva provato, invano, ad accendere la luce. (Dal 76' Bonazzoli 6 - Entra e poco dopo ha una buona occasione sui piedi. Almeno ci ha provato).

Quagliarella 5,5 - Della sua partita resta una girata sbilenca dalla lunetta. Un colpo alla Quagliarella, che però non gli riesce. Per il resto, vede poco o nulla la palla, mal servito da una squadra che proprio non ingrana.

Caprari 5 - Ha un credito con la sorte, oggi però è spento. Pochi lampi, quasi nessuno. L'anno scorso era partito molto bene e poi la sfortuna lo ha fermato. Gli auguriamo che quest'anno valga il contrario, e a una partenza storta corrisponda un campionato migliore. (Dal 66' Jankto 5,5 - Desaparecido della scorsa stagione, entra anche lui a risultato ormai acquisito).