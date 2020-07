Le pagelle della Sampdoria - Bonazzoli super, Gabbiadini stappa il match, Yoshida un muro

Risultato finale: Sampdoria-Cagliari 3-0

Audero 6,5 - Rischia qualcosa in avvio sul cross di Lykogiannis ma alla fine disputa una gara tranquilla mettendoci una pezza sulle uscite alte. C’è gloria anche per lui quando ci mette la manona sulla girata in area di Joao Pedro.

Depaoli 6 - E’ l’elemento della retroguardia blucerchiata che ha di più il suo daffare. Duella con Lykogiannis e non nasconde qualche piccola difficoltà.

Yoshida 7 - Semplicemente un muro. C’è sempre sulle conclusione dalla distanza dei giocatori del Cagliari rispedendole al mittente.

Colley 7 - Si francobolla a Simeone lasciandogli pochissimo spazio per la manovra. Preciso nei colpi di testa sui traversoni dalle corsie.

Augello 7 - Ormai sta diventando una piacevole conferma. Cresce di partita in partita con le sue sgroppate e i suoi cross precisi verso l’area. In difesa non consente mai a Nandez il traversone.

Linetty 6,5 - C’è il suo zampino su entrambi i gol della Sampdoria. Nel primo esegue un traversone perfetto per la torre di Jankto. Nel secondo induce all’errore Ionita (Dal 70’ Bereszynski sv).

Ekdal 6,5 - Si abbassa sempre per ricevere il pallone all’interno della propria metà campo. Gioca sempre palla a terra al compagno più vicino.

Thorsby 7 - Dinamicità in mezzo al campo, corre molto andando a tamponare gli spazi e recuperando buoni palloni.

Jankto 7 - Due assist questa sera per lui. Perfetta la torre di testa per il vantaggio di Gabbiadini, preciso il traversone per il 3-0 di Bonazzoli.

Bonazzoli 7,5 - Il gol di Udine gli ha dato fiducia e si vede. Combatte con la difesa rossoblu e realizza una doppietta scartando prima il regalo fornito da Ionita e siglando il 3-0 “alla Quagliarella” in spaccata (Dal 70’ Quagliarella sv).

Gabbiadini 7 - Sblocca il match dopo appena otto minuti di gioco indirizzando il match sui canali più congeniali per la squadra di Ranieri (Dal 70’ Bertolacci sv).

Ranieri 7 - La Sampdoria è a sua immagina e somiglianza. Segue da vicino i suoi ragazzi e urla quando le cose non vanno per una squadra che non solo combatte ma gioca anche a pallone.

