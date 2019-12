Le pagelle della Spal - La prima di Igor, Paloschi e Floccari si sbloccano

Risultato finale: Spal-Lecce 5-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Berisha 6,5 - Poco impegnato nel primo tempo, di più nella ripresa. Dimostra reattività sul colpo di testa di Lapadula nel primo tempo ed è bravo su Lapadula. Incolpevole sul gol di Imbula.

Tomovic 6 - Controlla molto bene gli attaccanti del Lecce senza mai correre nessun rischio.

Vicari 6 - Il forfait all’ultimo momento di Felipe lo porta a fare gli straordinari. Gioca sempre d’anticipo sugli avversari senza mai lasciargli spazio, nella ripresa qualche sussulto di troppo quando il Lecce avanza.

Igor 7 - La prima gioia in carriera è da urlo. Fa secchi quattro avversari prima di battere in diagonale imparabilmente Vigorito.

Cionek 7 - Scende spesso sulla corsia di destra, trova il gol del 4-0 con un preciso stacco di testa.

Missiroli 6,5 - L’inizio non è dei migliori visto che si divora il gol del vantaggio. Sale però in cattedra nella costruzione del gioco.

Murgia 6,5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo. Da uno di questi nasce la rete del tris con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Vigorito. Unico neo quando lascia Imbula libero di calciare a rete il gol della bandiera per i salentini.

Jankovic 6,5 - Praticamente imprendibile per tutti i giocatori del Lecce. Si guadagna un gran numero di calci di punizione, recupera tanti palloni. Gli manca soltanto il gol (Dal 64’ Valoti 6 - Prova a scrivere il suo nome fra i marcatori ma Vigorito è reattivo).

Reca 6,5 - Sfonda a più ripresa sulla corsia di sinistra facendo passare una brutta serata a Benzar. Suo l’assist per il 2-0 di Paloschi. Alza bandiera bianca per un problema muscolare (Dal 69’ Kurtic 6,5 - Prova a far valere la sua velocità e ad arrotondare il punteggio ma il suo diagonale termina sul fondo. Delizioso il passaggio filtrante per Paloschi da cui nasce il pokerissimo).

Paloschi 7 - Le voci di mercato sono insistenti ma lui non le ascolta. Anzi, quando viene chiamato in causa fa la cosa che più gli riesce meglio: il gol. Impreziosisce la serata con l’assist per la rete di Floccari.

Floccari 7 - Fa a sportellate con gli avversari, lotta e si sacrifica per i compagni. Nel finale partecipa alla festa del gol.