Le pagelle dello Spezia - Verde ci prova. Agudelo, errore da matita blu

vedi letture

MILAN-SPEZIA 3-0 - 58' Leão, 76' Hernández, 79' Leão

Rafael 6 - Non può nulla sulle tre reti incassate.

Sala 5 - Parte bene, poi pasticcia nella ripresa. Qualche disimpegno sbagliato e un Hernandez che diventa imprendibile.

Chabot 5 - Finché c'è Colombo rischia poco. Con l'accentramento di Leao le cose cambiano e infatti perde proprio il portoghese in occasione del primo gol.

Erlic 5.5 - Una gran bella chiusura su Colombo nel primo tempo, poi però naufraga con i rossoneri che iniziano a dilagare.

Marchizza 5.5 - Tiene bene il duello con Calabria nel primo tempo, riuscendo anche ogni tanto a sganciarsi. Viene successivamente schiacciato e dalle sue parti arriva il traversone di Saelemaekers che porta al 3-0.

Pobega 5.5 - Contro la squadra che ne detiene il cartellino gioca contratto, non riuscendo a farsi notare. (Dal 78' Bartolomei sv).

Ricci 6 - Schermo davanti la difesa, meglio in fase di contenimento.(Dal 61' Acampora 5 - Entra nel momento sbagliato, con lo Spezia in grossa difficoltà col Milan ormai a straripare).

Maggiore 6 - È fra i migliori del primo tempo con un paio di suggerimenti interessanti. Viene sovrastato da Kessié in occasione del 3-0.

Verde 6 - Si fa male quasi subito, stringe i denti e resta in campo. Qualche strappo importante nel primo tempo, impegna Donnarumma. (Dal 61' Agudelo 5 - Regala a Theo Hernandez la palla del 2-0 che sancisce di fatto la fine della partita).

Galabinov 5.5 - Sfortunato, si fa male poco dopo la mezzora. Non riesce a incidere nel poco che resta in campo. (Dal 34' Piccoli 5 - Mai pericoloso).

Gyasi 5 - Non riesce a impensierire Calabria e si distingue piuttosto per un fallo da ammonizione su Brahim. (Dal 78' Mora sv).