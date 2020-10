Le pagelle dello Young Boys - Muro Lustenberger, Rieder piacevole sorpresa

Risultato finale: Young Boys-Roma 1-2

Von Ballmoos 6 - Non viene praticamente mai chiamato in causa: termina il match con due reti al passivo, ma non ha colpe in alcuna circostanza.

Burgy 6,5 - Attentissimo in difesa, gioca forse al di sopra delle proprie possibilità redendo complicatissima la serata di Borja Mayoral.

Lustenberger 7 - Praticamente impeccabile nella zona di sua competenza: dalle sue parti non passa nemmeno un pallone. Prestazione di livello altissimo, chapeau.

Zesiger 6 - Rischia di rovinare una buona prestazione con una reazione sconsiderata, nel finale, su Bruno Peres: evidente pallonata a Bruno Peres a gioco fermo, l'arbitro non vede e l'assistente non si sbilancia quindi il cartellino rosso gli viene risparmiato. Ingiustamente.

Hefti 6 - Non riesce a spingere sulla corsia di sua competenza seppur Bruno Peres non sia proprio nel pieno della forma. Nel secondo tempo, quando dalla sua parte si muove Spinazzola, vede i fantasmi: la velocità e la freschezza del numero 37 giallorosso lo costringono agli straordinari.

Rieder 6,5 - Manda in tilt Cristante, in occasione del calcio di rigore, con una giocata di gran classe. Giovanissimo (classe 2002), pare già un calciatore navigato per i movimenti che fa: presente in ogni zona del rettangolo verde, sbaglia pochissimo (Dal 70' Aebischer 6 - Costretto al soffrire come il resto della squadra visto il "piglio giusto" della Roma dopo i cambi operati da Fonseca)

Sierro 6,5 - Partita di assoluta generosità nel primo tempo. Nei secondi 45' si muove con maggiore difficoltà pur senza sfigurare in mezzo al campo (Dal 79' Gaudino s.v.)

Maceiras 5,5 - Perde la marcatura di Bruno Peres nell'azione che porta al momentaneo pareggio della Roma: si accorge in netto ritardo dello scatto del brasiliano sulla verticalizzazione operata da Dzeko, prova a metterci una pezza come può ma non è in grado di contenere l'avversario.

Fassnacht 6 - Si sforza il più possibile nel corso della prima frazione, ma giocando fuori ruolo non ha alcuna occasione per farsi vedere con insistenza dalle parti di Pau Lopez (Dal 65' Meschack 6 - Si divora il pareggio a cinque minuti dal termine: sfugge alla marcatura di Cristante, duella con Fazio vincendo a metà lo scontro con il centrale difensivo argentino che gli chiude lo specchio della porta)

Nsame 6,5 - Impeccabile trasformazione dagli undici metri, che si confermano la specialità della casa per il ventisettenne francese. Vera e propria spina nel fianco per la difesa della Roma durante il primo tempo, nei secondi 45' si deve sacrificare abbassando il proprio raggio d'azione (Dal 79' Siebatcheu s.v.)

Ngamaleu 6,5 - Dimostra una straordinaria intesa con Nsame e, con le sue incursioni centrali, crea più di un grattacapo alla retroguardia giallorossa, mettendo particolare pressione a Juan Jesus. Molto importante anche nel lavoro a palla lontana (Dal 65' Mambimbi 6 - Non riesce a dare una spinta in più alla manovra dei gialloneri).