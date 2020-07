Le pagelle di Barrow - Decide di non strafare, poi attacca la profondità e segna

Contrariamente a quanto solitamente esprime, stavolta Musa Barrow decide di non strafare, di giocare da rifinitore per 75 minuti e poi provare finalmente la giocata in proprio, con preparazione ed esecuzione. Ha la bravura di attaccare la profondità e trovare il pareggio, dopo un inizio in sordina. Trova continuità realizzativa.

LE PAGELLE DI BARROW

TuttoMercatoWeb: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7