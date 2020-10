Le pagelle di Dzeko - Vede il podio dei marcatori giallorossi. Squadra dipendente dai suoi gol

La dipendenza della Roma da Edin Dzeko e dai suoi gol è un argomento di discussione da ormai diversi mesi. L'attaccante bosniaco non è solo un uomo d'area, ma è un giocatore a tutto campo, un riferimento importante per i compagni anche in fase di impostazione e in rifinitura. Un lavoro sporco che spesso lo rende poco lucido sotto porta, ma che ovviamente non cancella la sua centralità: "Sta alla Roma come la Roma sta a lui", scrive Tuttosport, quasi a ribadire questo concetto. Con la doppietta realizzata al Benevento sale a quota 108 con la maglia giallorossa e si porta a tre reti dal gradino più basso del podio dei marcatori, occupato da Amadeo Amadei.

Tuttomercatoweb.com 7,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7,5