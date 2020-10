Le pagelle di Giampaolo - I tanti alibi lo salvano, per ora. Ma commette diversi errori

Zero punti in tre partite e l'impressione che questo Torino sia una squadra molto lontana dai principi di gioco e dalle idee del suo allenatore. Così, Marco Giampaolo finisce già sulla graticola e rischia di pagare per responsabilità non sue. Il mercato dei granata non ha portato due-tre tasselli fondamentali per l'ex tecnico di Milan e Sampdoria, che è costretto ad arrangiarsi con quello che ha a disposizione. E i risultati non possono che essere deludenti: Giampaolo "merita tempo" ed "è sfortunato con gli episodi"; gli alibi non mancano, ma contro il Cagliari c'è stato anche qualche errore di troppo, in particolare i cambi troppo ritardati. Insufficienze ovunque, meno marcate quelle di TMW e de La Gazzetta dello Sport.

Tuttomercatoweb.com 5,5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5