"L'orco Costa lo terrorizza". La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola commenta così la prestazione di Mattia De Sciglio, tra i peggiori in campo ieri sera al Wanda Metropolitano nella sfida che ha visto l'Atletico Madrid battere 2-0 la Juventus. "Il Var - scrive il 'Corriere dello Sport' - lo salva sul grosso errore su Diego Costa (non è in area, ma lo perde) e lo stesso attaccante va a cercarlo, sulla sua fascia, perché lo vede in difficoltà".

Questo è il commento di TMW: "Preferito a Cancelo, non ha la spinta del portoghese. Regge così così su avversari complicati".

Le pagelle di De Sciglio

TMW - 5.5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

La Stampa - 5.5

Corriere della Sera - 5

La Repubblica - 6

Tuttojuve - 5