Le pagelle di Mkhitaryan - Sempre più leader. Marpione col Parma. Decisivo nelle giocate

vedi letture

"Sempre più leader della squadra" scrive TMW in merito alla prestazione di Henrikh Mkhitaryan in Roma-Parma. L'armeno sfodera un'altra prestazione da migliore in campo e, come racconta La Gazzetta dello Sport "Tira fuori la Roma dalle sabbia mobili". Il Corriere dello Sport lo definisce "marpione" per la sua capacità di decidere il match con poche giocate ma praticamente perfette. "Si sporca le mano per 40' - spiega invece Tuttosport - poi raccoglie i frutti. Infine Il Messaggero si chiede: "Cosa possiamo dire a uno che, degli ultimi 15 gol della Roma, ne ha segnati 5 (con quattro assist)? Niente, proprio niente". Giusto così.

LE PAGELLE DI HENRIKH MKHITARYAN

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7 Si

Corriere della Sera: 7,5

Il Messaggero: 8