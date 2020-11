Le pagelle di Morata - Trenta minuti per essere il migliore. E tra i grandi 9 al mondo

Entra al sessantaduesimo minuto di gara e manda Ronaldo in gol. Poi segna, decisivo, per il apssaggio del turno. Un Re Mida, questo Alvaro Morata, che conferma come la Champions League sia il suo habitat e l'incornata al 92' che vale la qualificazione lo dimostra a pieno. In trenta minuti un regalo per tutti: gli ottavi. Al momento, scrive La Gazzetta, è uno dei tre 9 più in forma al mondo. In mezz'ora cambia la storia della partita e della Champions Juve.

Tuttomercatoweb.com 7

Gazzetta dello Sport 7.5

Tuttosport 8

Corriere dello Sport 7.5

Repubblica 7.5