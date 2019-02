Le probabili formazioni di Chievo-Roma - Out Pellissier, Mirante per Olsen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vietato sbagliare, l'imperativo sarà vincere per la Roma. Una settimana intesa attende i giallorossi, nel mezzo l'impegno di Champions League contro il Porto ma con la trasferta del Bentegodi da non fallire. Le magre prestazioni degli ultimi tempi, su tutte il clamoroso 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina, devono rappresentare un lontano ricordo per De Rossi e compagni. Leggera crescita per la Roma, certificata dal pareggio dell'Olimpico contro il Milan. Quasi un dominio e un blackout di dieci minuti con il gol di Piatek, è mancata soltanto la zampata vincente anche per merito di un super Donnarumma. Confermata la fiducia a Eusebio Di Francesco, una sconfitta contro il Chievo potrebbe però ancora una volta rimescolare le carte per l'ex tecnico del Sassuolo. Il quarto posto è a portata di mano, soltanto un punto dal Milan ma con un'Atalanta che sta recitando un ruolo da protagonista. Per questo la sfida contro i clivensi diventa di vitale importanza per la Roma quando stiamo entrando nella fase decisiva della Roma. Sicuramente non un momento facile nemmeno per il Chievo, tutt'altro. La formazione di Mimmo Di Carlo sta annaspando in fondo alla classifica, una stagione cominciata male e che rischia di finire peggio. La zona salvezza è distante ben nove lunghezze e l'ultima e unica vittoria è datata 2018 nell'ultimo impegno contro il Frosinone firmata da Giaccherini. Troppo poco per sperare nel miracolo, una campagna acquisti che non ha regalato grandi gioie ai clivensi. Un compito arduo e complicato quello affidato a Di Carlo soprattutto dopo aver sprecato il doppio vantaggio contro l'Empoli, 2-2 il risultato finale grazie alla doppietta di Caputo. All'andata all'Olimpico fu scoppiettante pareggio per 2-2 con Stepinski bravo ad acciuffare il pari a sette minuti dal termine.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Mimmo Di Carlo si affida al 3-4-1-2 per portare a casa un risultato positivo contro la Roma ma senza il sempre verde Sergio Pellissier, l'esperto attaccante clivense infatti non sarà della partita per un problema fisico. Accanto a Stepinski in attacco quindi si profila l'inserimento dell'ex Lazio Djordjevic assistiti alle spalle da Emanuele Giaccherini. Potrebbe partire dalla panchina Dioussé, uno degli ultimi arrivi in casa Chievo ha ben figurato contro l'Empoli da subentrato ma non scalzerà almeno dal primo minuto Rigoni in mezzo al campo con Hetemaj. Lungo le corsie esterne probabile l'utilizzo del giovane Depaoli a destra mentre sulla corsia opposta si disimpegnerà Jaroszynski con Kiyine inizialmente dalla panchina. Tutto invariato invece davanti alla porta di Sorrentino, retroguardia a tre con Bani, Rossettini e Barba.

COME ARRIVA LA ROMA - E' tempo di calcoli per Di Francesco, centellinare le energie sarà molto importante in vista dell'appuntamento di Champions League contro il Porto. Proprio per questo motivo nel 4-3-3 giallorosso dovrebbe essere risparmiato De Rossi, al rientro dall'infortunio e tra i migliori in campo contro il Milan. Al posto del capitano tornerà dopo la squalifica il francese Nzonzi come Bryan Cristante mentre scala a centrocampo Zaniolo, in gol anche contro i rossoneri di Gattuso. Due assenze abbastanza importanti, Robin Olsen non sarà della sfida e lascerà spazio a Mirante a difendere i pali della Roma. In difesa non ci sarà nemmeno Manolas, al suo posto Marcano accanto a Fazio mentre sulle corsie esterne la conferma Karsdorp e Kolarov. Peso dell'attacco affidato ad Edin Dzeko, Schick confermato lungo la destra con El Shaarawy dal primo minuto e Florenzi che partirà dalla panchina. Ancora fermi per infortunio Under e Perotti, soltanto panchina per Javier Pastore.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Hetemaj, Rigoni, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. Allenatore: Domenico Di Carlo.

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco.