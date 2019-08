Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli: out Ribery e Lozano

© foto di Federico De Luca

Andrà in scena al Franchi il primo grande big match della Serie A 2019/20. Di fronte alla nuova Fiorentina di Rocco Commisso ci sarà il Napoli, seconda forza dell'ultima stagione. Tanti volti nuovi nella squadra di Montella, a partire dalla difesa con Dragowski tra i pali e Lirola come terzino destro, rientra Pezzella al centro dopo la squalifica. A centrocampo in cabina di regia, dopo un divorzio durato una stagione, ci sarà di nuovo Badelj, con l'ex Bologna Pulgar e Benassi ai lati, anche se Castovilli potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo minuto. In avanti, con Ribery che siederà solo in panchina, spazio a Chiesa, Boateng e Sottil.

Risponde il Napoli con due soli volti nuovi dal primo minuto: Di Lorenzo e Manolas. In attacco, con Milik non al meglio e nemmeno convocato, il centravanti sarà Mertens: nel 4-2-3-1 di Ancelotti spazio a Insigne, Callejon e Zielinski, mentre Lozano non sarà neanche in panchina. Per lui appuntamento a Torino, per il big match della seconda giornata. In basso le probabili formazioni.