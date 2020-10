Le ultime su Real Sociedad-Napoli: Petagna nel tridente, Ospina tra i pali, Lobotka dal 1'

Dopo il successo del Benevento, turnover per il Napoli di Gattuso contro la Real Sociedad. Ospina riprende posto in porta, out Di Lorenzo e Hysaj torna nel suo ruolo naturale a destra. In mezzo al campo - nel 4-3-3 - spazio per Demme e Lobotka con Fabian Ruiz (riposa Bakayoko). In attacco, Mertens in panchina insieme a Osimehn: dal 1' Insigne, Politano e Petagna.

Le probabili formazioni:

Real Sociedad: (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Munoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva; Guridi, Portu, William José.

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Fabiàn; Politano, Petagna, Insigne.

