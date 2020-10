Le ultime su Torino-Lazio - Inzaghi ritrova Strakosha, Leiva e Immobile. Andreas Pereira titolare

Alla vigilia della sfida di Torino, mister Inzaghi ritrova sei elementi e si presenta al sesto turno di Serie A con la metà degli indisponibili di Bruges. Radu e Lulic sono fuori per infortunio, mentre Luis Alberto, Escalante, Vavro, Lazzari e Djavan Anderson dovrebbero essere i positivi: condizionale d’obbligo visto che la Lazio non ha comunicato i nomi dei contagiati dal Coronavirus, ma erano loro gli assenti all’allenamento odierno. In difesa torna Luiz Felipe, accanto a Hoedt e Acerbi. Sulla destra viene adattato Akpa Akpro, mentre Fares fa il laterale a sinistra: in mezzo Parolo con Milinkovic. Davanti esordio per Muriqi, con Pereira e Correa alle sue spalle: solo panchina per Immobile, così come per l'altro recuperato Lucas Leiva. Rientra anche Strakosha, il titolare sarà comunque Reina.

LAZIO (4-3-1-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa Akpro, Milinkovic, Parolo, Fares; Pereira, Correa; Muriqi. Allenatore: Inzaghi.