Leao: "Milanista al cento per cento. Le cose semplici le fanno tutti, io mi diverto così"

vedi letture

Rafael Leao, numero 10 del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro lo Slavia Praga: "Forse è il momento più bello della stagione, mi sto trovando molto bene con Pulisic e Giroud. La squadra sta bene e dobbiamo spingere fino alla fine della stagione".

Sei il miglior marcatore rossonero di questo 2024...

"Il mio lavoro è fare gol e assist per aiutare la squadra, cercare di essere sempre importante per il gioco. Sono felicissimo anche per me stesso".

Il rapporto con Pioli?

"Come dico sempre, è una persona che mi può aiutare: negli ultimi tre anni ha capito come farlo per fare la differenza. Se sto attraversando questo bel momento è anche grazie a lui".

Preferenze per il sorteggio?

"No, non ce l'ho, troveremo squadre importanti ma il nostro obiettivo è andare più lontano possibile visto che siamo andati fuori dalla Champions League".

Qual è la posizione ideale?

"Devo capirlo in base alle partite, adesso ho 24 anni e comincio a capire meglio il gioco. Insieme agli altri attaccanti ci intendiamo bene, so già dove si vanno a mettere e Theo è un'arma in più. Tutta la squadra mi aiuta e poi c'è l'allenatore che mi mette nelle condizioni di restare tranquillo dicendomi di entrare in campo per divertirmi".

Stai facendo la differenza in ogni giocata?

"Un passaggio per mettere un compagno in porta o un cross ben fatto fa la differenza, io devo cercare di prendere dei rischi e non fare scelte normali. Le robe semplici le possono fare tutti i giocatori, io cerco di proporre il mio calcio perché mi diverto così".

Quanto sei milanista da uno a 100?

"Cento per cento, ovvio, quando sono arrivato ho avuto la fortuna di avere un campione come Ibra accanto che mi ha aiutato. Lui non mi faceva vedere le cose che ho ma mi ha fatto capire che il Milan è una squadra importante. Da piccolo lo guardavo sempre, ma quando ci sei poi capisci bene tutte le cose, questo è davvero un club speciale e giocare per questa maglia è un orgoglio, qui sto molto bene".