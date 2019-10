Lecce, da oggetto misterioso al gol in nazionale: Vera è pronto per la A

© foto di Stefano Di Bella

Brayan Vera, per ora, è da considerare come l'oggetto misterioso della campagna acquisti estiva del Lecce. Fin qui si è visto all'opera soltanto nei minuti finali della sfida persa per 3-1 contro l'Atalanta, Fabio Liverani lo ha gettato nella mischia anche per consentirgli di iniziare a mettere un po' di minuti nelle gambe in vista del tour de force che attende la formazione giallorossa da qui alla sosta natalizia.

Il giovane terzino sinistro, classe '99, è stato un investimento importante del club salentino, uno di quelli che il direttore sportivo Mauro Meluso difende a spada tratta perché fiducioso che prima o poi possa trovare il suo spazio su una corsia occupata principalmente da Calderoni e Dell'Orco. Un metro e ottanta, possente fisicamente e soprattutto coccolato in patria, dove lo considerano una delle stelle del futuro della Colombia. E proprio ieri sera, nella sfida contro il Perù U23, Vera si è messo in mostra con il gol del definitivo 0-3: un calcio di punizione chirurgico dai venticinque metri, con il pallone a scavalcare la barriera prima di depositarsi in rete.

Milan e Juventus, altre due big sulla strada del Lecce in questo avvio di campionato; poi Samp, Sassuolo e Lazio: l'obiettivo è raccogliere il numero più alto di punti. E Liverani sa di poter contare anche su Vera, che punta a diventare una certezza dei giallorossi.