© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Saponara e un futuro ancora da scrivere. Come riporta Sky Sport, il Lecce ha intenzioni serie per portare il trequartista attualmente al Genoa in terra salentina e dopo la partita contro il Parma tenterà un nuovo assalto. I problemi sono relativi ai rapporti tra Fiorentina e giallorossi, non proprio idilliaci dopo qualche scintilla nello scorso mercato nata per l'affare Lorenzo Venuti. Nei prossimi giorni la trattativa sarà portata avanti.