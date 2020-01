© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Deiola c'è, Artur Ionita potrebbe arrivare. Il Lecce ha prelevato dal Cagliari il primo e segue il secondo. Ma Deiola, presentato oggi in conferenza stampa, non ha voluto parlare del compagno: "Se arriva anche lui? Non lo so e non voglio parlare di lui, spetta al calciatore prendere le sue decisioni e fare le opportune valutazioni".