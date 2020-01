LIVE TMW - Lecce, Deiola: "Pronto a dare il massimo per questa maglia"

È il Deiola-day in casa Lecce. TUTTOmercatoWEB.com vi riporterà testualmente le parole del nuovo centrocampista giallorosso, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari.

Ha lasciato Cagliari, lei sardo doc.

"Per noi sardi lasciare casa è sempre una cosa molto difficile. Però per questo sport mi sento pronto a fare un passo del genere. L'ho fatto anche per andare a Parma, dove ho vissuto una grandissima esperienza. Ora sono pronto a dare il massimo per questa squadra".

Ritrova una tanti ex rossoblù.

"Conoscevo già Vigorito, così come Rossettini, Farias... Ho già parlato, tutti mi hanno raccontato grandi cose di questa piazza".

Potrebbe seguirla Ionita?

"Non lo so e non voglio parlare di lui, spetta al calciatore prendere le sue decisioni e fare le opportune valutazioni".

In campo già lunedì?

"Io sono pronto, sto bene. Con il Cagliari quest'anno non ho saltato un allenamento".

Numero di maglia?

"Ho sempre indossato il 27, ma qui ce l'ha Calderoni. Ho scelto il 14 insieme a mia moglie".

Per chi non la conoscesse abbastanza, come si descrive?

"Sono un giocatore che ha grande gamba, però ho l'obiettivo di migliorare tecnicamente. In passato ho giocato anche come centrale di difesa, oltre che il mediano e la mezzala. Mi metto a disposizione del mister".

Lecce un'opportunità importante per la sua carriera?

"Voglio mettermi in mostra, dalla salvezza della squadra passa anche un treno importante per la mia carriera. Devo trasformare la mia rabbia per aver giocato poco in positività".

Ha già visto il Lecce?

"Sì, qualche partita l'ho vista. Gioca bene, Liverani è un ottimo allenatore. Mi ha fatto una grande impressione da avversario, me l'ha confermata non appena abbiamo parlato".

Qual è la promessa che si sente di fare?

"Daremo il massimo ogni singola partita per arrivare al nostro obiettivo finale".

Ripartirà dal Parma, come avversario.

"Mi aspetto una gara complicata, loro sono molto bravi nelle ripartenze. Dovremo farci trovare pronti, tutte le gare quest'anno sono difficili ed equilibrate. Avanti senza paura".

11.43 - Terminata la conferenza di Deiola.