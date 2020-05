Lecce, Falco: "Felice della mia stagione. Mi sono meritato tutto con il lavoro, voglio di più"

L'attaccante del Lecce, Filippo Falco, ha risposto ad alcune domande che gli sono state rivolte dall'associazione Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione. Queste le sue parole più importanti riportate da Tuttocalciopuglia.com: "Sono contento di aver fatto bene anche in Serie A dopo tanta gavetta e dopo tanti sacrifici. Mi sono meritato tutto questo con il sudore e, vi assicuro, non è stato per niente facile. Sono orgoglioso di tutto quello che sto facendo ma voglio sempre di più. Quindi mi auguro che la restante parte della stagione e quella prossima possano portarmi agli obiettivi che sognavo fin da bambino".