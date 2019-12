Il Lecce non vince in casa in Serie A da aprile 2012, il Genoa è a digiuno di successi in trasferta da gennaio. Il pareggio era di conseguenza il risultato più prevedibile e così è stato. Ma è il modo in cui è arrivato che ha reso la partita bellissima. Finisce con un 2-2 pieno di colpi di scena, ma che non accontenta nessuno: né gli ospiti che hanno buttato via una vittoria alla portata a causa di un folle secondo tempo; né i padroni di casa che rimontano e nonostante l'inerzia a favore non approfittano della doppia superiorità numerica per mettere la freccia. E anche la classifica continua a sorridere poco.

Di seguito i voti ai tecnici:

FABIO LIVERANI 7 - Fortunato perché se Agudelo sullo 0-2 avesse segnato a due passi da Gabriel non ci sarebbe stato cambio sufficiente a cambiare la partita. Si gioca le tre sostituzioni nel primo quarto d'ora della ripresa e le azzecca tutte, trovando un insperato pareggio.

THIAGO MOTTA 5.5 - Azzecca tutto e i primi 45' lo premiano. Poi non trova le contromisure alle mosse di Liverani e anche il cambio di Schone per Cassata lascia perplessi. Le mosse Favilli ed Ankersen servono solo a perdere tempo.