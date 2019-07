Lecce, grandi manovre in attacco: obiettivo Moreo, Yilmaz resiste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grandi movimenti in casa della neo promossa Lecce, che vuole rinforzarsi in vista della nuova stagione. I salentini, secondo La Gazzetta dello Sport, puntano l'attaccante Moreo, che si libererà dal Palermo ma restano fiduciosi per Yilmaz. In avanti c'è anche l'obiettivo Ciano (duello col Parma), mentre in difesa i nomi caldi sono Silvestre e Magnani. Piacciono inoltre i centrocampisti Chibsah e Acquah. Stasera o domani visite per il portiere Gabriel.