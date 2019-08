Lecce, i dettagli dell'accordo per Farias: c'è anche il rinnovo col Cagliari

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Lecce del calciatore Diego Farias in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di permanenza in Serie A dei salentini). Contestualmente il calciatore prolunga il suo rapporto con il Cagliari fino al 30 giugno 2022.

Brasiliano di Sorocaba, classe 1990, l'attaccante ha realizzato 33 reti in 138 partite con la maglia rossoblù. Arrivato nell'estate 2014 dopo una lunga militanza in Italia, dove arrivò giovanissimo, ha vissuto la seconda parte della stagione scorsa in prestito a Empoli.