Lecce, in sette hanno già le valigie pronte: bocciati Imbula e Benzar

Se quattro o cinque saranno i colpi in entrata del Lecce, di certo non saranno di meno quelli in uscita. Perché le indicazioni date dal presidente sono chiare: il diesse Meluso dovrà prima provare a sfoltire la rosa. E sono tanti i calciatori con le valigie pronte, a due di questi è già stato annunciato l'inserimento in lista trasferimenti: Imbula tornerà allo Stoke dopo quattro mesi di prestito piuttosto deludenti; Benzar, l'acquisto più oneroso della campagna estiva, è stato bocciato e addirittura tolto già dalla lista dei disponibili per la Serie A.

C'è Vigorito, vice di Gabriel, che in Serie B ha mercato: in questo momento, però, è l'ultimo dei problemi anche perché il portiere non ha mai espresso la volontà di partire. E il Lecce vorrebbe comunque un "dodici" all'altezza e di sicuro affidamento. Fiamozzi non rientra nei piani e, appena tornato dal lungo infortunio, partirà. Così come Tsonev, che piace nel campionato cadetto e soprattutto in Serie C. In avanti Dubickas potrebbe lasciare i salentini in prestito per andare a giocare con maggior continuità, un po' come l'oggetto misterioso Lo Faso. E non è da escludere, infine, anche l'addio (a titolo temporaneo) di Davide Riccardi: il difensore, pupillo di Liverani, saluterebbe il Via del Mare solo in caso di arrivo di un altro difensore centrale.