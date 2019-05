© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Già nelle scorse settimane si è tornato a parlare dell'interesse del Parma per l'attaccante di proprietà dell'Inter Andrea Pinamonti, ma nelle ultime ore Tuttosport ha registrato un forte interesse per il classe 1999 da parte del neopromosso Lecce. Vedremo, una volta raggiunta la matematica certezza della permanenza in Serie A, quali saranno i piani del club ducale e se la concorrenza giallorossa potrà diventare un problema.