© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Tra i più positivi del Lecce in questa ultima parte di stagione, Gianluca Lapadula ha parlato al sito ufficiale del club salentino soffermandosi - tra le altre cose - anche su prossimo impegno di campionato contro la SPAL: "Verranno a Lecce per fare la gara della vita, e non molleranno di un centimetro. Per noi sara' ancora piu' difficile delle gare contro Torino e Napoli".