Lecce-Lazio, Patric come Suarez: morso a Donati e cartellino rosso. Le immagini

Piove sul bagnato in casa Lazio, sconfitta questa sera dal Lecce per 2-1 al Via del Mare in attesa di conoscere il risultato della Juventus, a breve in campo contro il Milan a San Siro. Al 93', l'esterno biancoceleste Patric è stato espulso a causa di un morso rifilato a Donati all'interno dell'area di rigore leccese. Ecco la foto-sequenza pubblicata da Sport Center su Twitter, con il colpo proibito che ha causato l'espulsione dello spagnolo: