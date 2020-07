Lecce, Liverani: "Con la Lazio abbiamo concesso qualcosa, abbiamo avuto un pizzico di fortuna"

vedi letture

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto alla vigilia del match contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club giallorosso: "C'era bisogna della scintilla, ma il fuoco deve essere tenuto vivo. Le partire iniziano ad essere meno, ora servono punti. Bisogna rimanere attaccati al risultato, i punti si sommano ed iniziano ad avere valore. C'è la consapevolezza che la squadra può vincere, ma dobbiamo farlo in tutti i campi".

Abbiamo visto il miglior Lecce?

"Nella partita ci sono varie partite, c'è il momento che puoi comandare o subire. È normale che abbiamo avuto un pizzico di fortuna che non abbiamo avuto in altre occasioni. Ma anche con la Lazio abbiamo concesso qualcosa, per poco non abbiamo vanificato un bel primo tempo. Dobbiamo diminuire di molto la fase di non possesso e concedere meno occasioni. Poi la squadra ha le potenzialità per creare problemi a chiunque".