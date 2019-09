Lecce, Liverani: "L'importante è fare punti, i ragazzi matureranno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria sul campo della Spal. "Ovunque andiamo i nostri tifosi sono un valore aggiunto, poterli anche ringraziare con una prestazione del genere in un giorno lavorativo è di grande orgoglio. Le partite nascono in modo diverso, in casa possiamo soffrire la pressione. Ci dobbiamo scrollare questa responsabilità, l'importante è fare i punti. I ragazzi matureranno, dobbiamo rimanere umili e concentrati. Sappiamo qual'è l'obiettivo, i tre punti sono fondamentali contro qualunque squadra".