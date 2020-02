vedi letture

Lecce, Liverani: "Non mi manca niente qui. Ma mi piacerebbe toccare i massimi livelli"

Intervista a Fabio Liverani, tecnico del Lecce, sulle colonne de Il Corriere della Sera. "Saponara, Barak e Lapadula sono giocatori di qualità. Dovevano annusare la possibilità di tornare a buoni livelli", dice sui nuovi innesti. Una chiacchierata dove racconta la sua Lecce, la sua avventura, la scalata dalla C alla A. In un momento dove si parla di Gasperini e Juric, Liverani dice "penso al mio lavoro, le somme si tirano alla fine. Le cose arrivano a chi sa aspettarle". Modelli? "Nessun allenatore bussola. I più bravi al mondo ora? Klopp ma confesso il mio debole per Guardiola". E sul suo futuro. "A Lecce non manca niente ma sarei ipocrita se non dicessi che mi piacerebbe toccare i massimi livelli".