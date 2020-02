vedi letture

Lecce, Liverani: "Saponara ci ha scelti da dicembre. I nuovi sono entusiasti"

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato anche dell'impatto avuto dai nuovi in rosa. "Il segreto non è unico. Lo spogliatoio è straordinario, chi arriva viene integrato alla grande. Saponara ci ha scelto già da dicembre, chi è arrivato è stato entusiasta di arrivare qui. A gennaio servono giocatori pronti, fisicamente e mentalmente, altrimenti non servono a niente".