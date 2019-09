Scontro salvezza importante per il Lecce. Fabio Liverani, tecnico dei salentini, parla in conferenza stampa della sfida alla SPAL: "Ha conquistato la Serie A dopo una doppia promozione, proprio come noi e quindi dovremmo prendere esempio. Ha uno stadio di proprietà, ha calciatori da categoria. Noi dobbiamo seguire il loro modello. Hanno tre punti come noi, ce la giocheremo senza ansie".

