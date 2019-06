Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Lecce lunedì ha in agenda un blitz in Turchia per l’attaccante turco Burak Yilmaz, in forza al Besiktas. Il club di Sticchi Damiani prova anche l’affondo per il difensore turco Ertugrul Ersoy del Bursaspor. Il giocatore ha una clausola da 6 milioni di euro trattabili, ma piace anche alla Lazio.