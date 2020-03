Lecce, Mancosu: "Che gioie i miei gol a Juve, Napoli e Inter. L'Italia deve essere grande!"

vedi letture

"Già è tanto difficile segnare in A. Figurarsi poi che felicità si può provare nel fare centro contro squadroni come Juventus, Inter e Napoli. E’ stato solo un caso". A parlare, a La Gazzetta dello Sport, è il centrocampista del Lecce Marco Mancosu. "La rete più bella? Quella realizzata contro l’Inter, non solo perché è stata bellissima ma soprattutto perché è stata fondamentale per sbloccarci, dopo 4 sconfitte consecutive. Ma anche il gol su punizione al San Paolo e il rigore per il pareggio contro la Juventus sono perle preziose".

Quando si tornerà a giocare, il Lecce dovrà affrontare Milan e Juve: nuove occasioni per segnare contro i grandi club?

"Penso solo alla salvezza, da raggiungere magari anche con altre mie reti contro qualche big. Siamo stati risucchiati al terzultimo posto, però sapevamo quanto sarebbe stato difficile restare in A. Intanto, l’Italia deve essere grande, tutti insieme possiamo farcela!".