© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha parlato in zona mista al termine della gara pareggiata con il Lecce. Queste le sue parole raccolte da tuttocalciopuglia.com: “Questo risultato ci sta stretto. Il Lecce, seppur perdendo, stava facendo la partita. L’ingresso di Farias ci ha dato brillantezza, con lui siamo riusciti ad arrivare molto spesso in fondo. Lo dico con molta serenità, però oggi il signor Mariani non era in grande giornata. Lapadula andava semmai ammonito. Ora, oltre il danno anche la beffa. La squalifica non ci sta. Stiamo crescendo di settimana in settimana, questo è merito dello staff tecnico. Affrontavamo una delle migliori squadre del campionato. Il Cagliari ha fatto grandi cose però credo che oggi il Lecce abbia fatto molto di più dei sardi. Il Lecce ha fatto una grande gara e se continuiamo così potremo riuscire a centrare l’obiettivo”