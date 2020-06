Lecce, Meluso: "Parma su Falco? Esamineremo le richieste, ma per noi vale più di 10 milioni"

vedi letture

“Non facciamo cifre, anche se per noi vale più di 10 milioni”. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ds del Lecce, Mauro Meluso, risponde così all’interessamento del Parma nei confronti di Filippo Falco: “Al momento, pensiamo solo alla salvezza. Il resto è relativo. Possibile per lui un'operazione 'combinata' tra Parma e Napoli? Alt. Verrà il tempo in cui esamineremo eventuali richieste. Anche altri giocatori potrebbero essere oggetto di trattative: Mancosu, Petriccione, Majer, Calderoni, Gabriel, presi a costo zero, produrrebbero plusvalenze. Ma il Lecce spera di trattenere tutti i suoi protagonisti in A. Per lo sprint verso la salvezza spero nei colpi di genio di Saponara e dello stesso Falco".