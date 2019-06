© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nuovo nome accostato al Lecce, secondo Sky Sport. Il club salentino sta valutando la possibilità di acquistare José Cifuentes, centrocampista ecuadoregno classe 1999. Di proprietà del CD America de Quito, Cifuentes ha disputato da titolare tutte le partite dei Mondiali Under 20 con la sua Nazionale, che si è fermata in semifinale a causa della sconfitta per 1-0 contro la Corea del Sud (finalista contro l'Ucraina).